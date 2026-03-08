Po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici L.B. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Iz Uprave policije saopšteno je da je policija u Podgorici uhapsila L.B. (29), državljanina Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Kod njega je, nakon ciljane blokade grada zbog ranjavanja jedne osobe, policija pronašla i oduzela pištolj sa 15 komada municije.

“Sinoć se nakon ponoći u Urgentni centar u Podgorici na ukazivanje ljekarske pomoći javilo lice R.S. (40) sa ustrelnom ranom u predjelu lijeve potkoljenice. Policijski službenici su odmah preduzeli niz aktivnosti iz svoje nadležnosti na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti pod kojima je došlo do povređivanja R.S. koji ovom prilikom nije pružio detaljnije informacije o samom događaju i odbijao je saradnju u cilju otkrivanja djela i utvrđivanja svih okolnosti”, ističu iz UP.

U cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je R.S. povrijeđen, policija je blokirala grad i kontrolisala više osoba.

“Kroz ove aktivnosti, kontrolom blind vozila marke Audi, i lica L.B. (29), državljanina Bosne i Hercegovine, bliskog licu R.S., koji se u istom nalazio, policijski službenici pronašli su pištolj marke “Valter” sa 15 komada municije bez fabričkog broja, koji je oduzet”, navodi se u saopštenju.

U toku je, kako zaključuju, preduzimanje niza mjera i dokaznih radnji u cilju utvrđivanja svih relevantnih podataka i okolnosti ovoga događaja.