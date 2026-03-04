Saobraćaj na magistralnom putu između Žabljaka i Pljevalja, biće privremeno izmijenjen u narednom periodu zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara.

Izvor: Vlada Crne Gore/S.Matić

Kako je saopšteno iz Uprave za saobraćaj, od danas je na snazi totalna obustava saobraćaja za teretna vozila, uključujući kamione, šlepere i vozila nosivosti preko 3,5 tone. Zabrana važi do završetka radova.

"Takođe, danas stupa na snagu i dvokratna potpuna obustava saobraćaja za putnička vozila i autobuse, svakog dana u terminima od 8.30 do 12.30 časova i od 14 do 17 časova do kraja mjeseca. Van navedenih termina, za putnička vozila i autobuse saobraćaj će se odvijati dvosmjerno, uz naizmjenično propuštanje", navodi se u saopštenju Uprave za saobraćaj.

Za vrijeme obustava, vozači mogu koristiti alternativni putni pravac Vrulja - Mijakovići.

Iz Uprave za saobraćaj su apelovali na sve učesnike u saobraćaju da planiraju putovanja u skladu sa najavljenim terminima, koriste alternativne pravce i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.