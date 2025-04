Javni poziv za prijavu naših opština za besplatan Wi-Fi otvoren je do 28. aprila.

Za besplatan Wi-Fi mogu se prijaviti sve opštine, kazala jeza RTCG Olivera Dimić iz Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ, koje sprovodi taj projekat u Crnoj Gori.

"Ono što se zahtijeva od opština jeste da predlože do tri lokacije na kojima bi željeli da imaju besplatan internet. To mogu biti parkovi, biblioteke, bolnice, škole, znači sve ono gdje lokalna zajednica vidi da besplatan internet može da dovede do daljeg razvoja njihovih lokalnih zajednica. Nama jeste negdje cilj da pokrijemo ta ruralna područja koja su uvijek nekako zanemarena, tako da jedan od kriterijuma na nivou zemalja Zapadnog Balkana jeste da pokrijemo 25 odsto ruralnih i manje razvijenih opština", navodi Dimić, kako prenosi RTCG.

Više od pola naših opština već se prijavilo.

"Iako je prva nedelja aplikacije tek počela, sada imamo preko 250 aplikacija. Ovo nije samo namenjeno građanima Zapadnog Balkana već i svim onim posjetiocima, sami znate kad god negdje putujemo i dođemo u drugu zemlju, prva stavka nam je da li negdje ima besplatan internet da se javimo svojima ili da dođemo do nekih informacija koje nam trebaju", kazala je ona.

Da bi uvođenje besplatnog interneta na našim trgovima, parkovima i drugim javnim površinama bilo dobar potez, smatraju i anketirani građani, prenosi RTCG.

"Recimo kad sam išao vozom od Budimpešte do Beča, čitavim putem je bio besplatan internet u vozu, što je kod nas nezamislivo, jednostavna stvar koje nema, tako da mislim da je generalno Wi-Fi, odnosno besplatan internet konekcija dobar potez koji bi trebalo da imamo u Crnoj Gori".

"Neki evropski gradovi to već imaju. Sjećam se da sam kad sam bila u Beču, u centru imate besplatan internet. Vjerujem da bi to bilo baš dobro za sve opštine u Crnoj Gori, posebno onima koji su privlačni turistima, tako da to je definitivno dobra stvar".

