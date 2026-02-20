Početkom februara, sve oči bile su uprte u elitno međunarodno takmičenje UAE SWAT Challenge, na kojem je učestvovalo 109 ekipa iz 48 zemalja.

Izvor: asianfeed instagram screenshot

Kina je ove godine poslala ukupno 6 timova, a među njima dva odvojena ženska SWAT tima – to je prvi put da su kineske ženske ekipe nastupile na ovom međunarodnom takmičenju.

Ženska specijalna policijska ekipa iz provincije Sichuan (Sichuan female SWAT team) ostvarila je zapažen nastup, uključujući i nadmoćan rezultat u jednom izazovu protiv američkog tima (Orlando PD).

Izvor: asianfeed instagram screenshot



Ove nevjerovatne dame-ratnici su završile kompletno takmičenje na 28. mjestu (393 boda), rame uz rame sa našim specijalnim jedinicama koje su završile na 26. mjestu (396 bodova), a ispred tima Žandarmerije koja je bila 30-ta (384 boda), SAJ Srbija koji je bio 32. (379 bodova), Vojne policije Srbije koja je bila 46. mjesto (316 bodova), albanskog Renea tima 52. mjesto (284 boda), SAJ Republike Srpske 53. mjesto (284 boda), Specijalna jedinica BiH 98. mjesto (62 boda).

U disciplini „Officer Rescue“ (spašavanje kolege), koja uključuje niz zahtjevnih zadataka – pucanje, prepreke i nošenje 120 kg teške gume bez vučenja, kotrljanja ili bacanja – kineske policajke završile su stazu za tačno 3 minuta, čak 16 sekundi brže od američkog tima.



Ovaj trenutak brzo je postao viralan na društvenim mrežama – snimci pokazuju savršenu sinhronizaciju, tehniku i fokus kineskog tima, što mnogi pripisuju boljoj koordinaciji i pametnom korištenju poluge umjesto čiste snage.

Performansa je izazvala lavinu reakcija – od divljenja i inspiracije za žensku reprezentaciju u muški dominiranom taktičkom svijetu, do rasprava o timskom radu naspram individualne snage.

Prvo mjesto na takmičenju osvojila je ekipa Kazahstan C sa 536 bodova, druga je bila ekipa Kazahstan B sa 512 bodova, a treća China Police Team C sa 493 boda.

Moramo napomenuti, da na takmičenju nisu učestvovale najelitnije evropske, a ni svjetske jedinice, što ne umanjuje važnost ovog događaja.

Tabelu sa rezultatima možete pogledati OVDJE.