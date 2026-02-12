U konkurenciji 109 elitnih timova iz cijelog svijeta, što je rekordan broj takmičarskih ekipa od kada se SWAT Challenge održava, Crna Gora je osvojila 26. mjesto u ukupnom plasmanu, uz ostvareno najbolje vrijeme i rezultat od svih ekipa sa Balkana i iz cijele Evrope.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Specijalna jedinica policije (SJP) pokazala je zavidan nivo spremnosti i dostojanstveno predstavila Crnu Goru na ovogodišnjem Dubai SWAT Challenge takmičenju – jednom od najzahtjevnijih i najprestižnijih nadmetanja specijalnih jedinica na svijetu, koje se od 07. do 11. februara 2026. godine održavalo u Dubaiju – Ujedinjenim Arapskim Emiratima, saopštili su iz policije.



U konkurenciji 109 elitnih timova iz cijelog svijeta, što je rekordan broj takmičarskih ekipa od kada se SWAT Challenge održava, Crna Gora je osvojila 26. mjesto u ukupnom plasmanu, uz ostvareno najbolje vrijeme i rezultat od svih ekipa sa Balkana i iz cijele Evrope.

Dok su mnoge države nastupale sa više timova, Crnu Goru je predstavljala jedna ekipa – elitna jedinica crnogorske policije, Specijalna jedinica policije, koja je uspješno savladala svih pet zahtjevnih poligona.

Crnogorska Specijalna jedinica policije je, u pet dana takmičenja, pokazala operativno – taktičku sposobnost koju karakterišu timski rad, čvrstina, snaga, vrhunska spremnost, disciplina, borbenost, preciznost i kontrola, dodali su u saopštenju.

Čestitamo našoj Specijalnoj jedinici policije na izvanrednom uspjehu i sjajnom rezultatu koji je za ponos i crnogorskoj policiji i Crnoj Gori!