Poplave u Kotoru zbog obilnih pljuskova.

Izvor: Instagram/podgoricki_vremeplov

Na Jadranu je nastao danas popodne i večeras pravi potop zbog obilnih padavina koje su pogodile Crnu Goru. Poplave su u Kotoru, na ulazu u Stari grad

Palo je više od 100 litara kiše na jugu Dalmacije i Hercegovine prema pisanju "Telegrafa".

Obilne padavine koje su zahvatile područje Ulcinja dovele su do naglog rasta nivoa vode u Port Mileni, pa je more prodrlo u drvene ribarske kućice – kalimere. Kako prenosi RTCG, situacija je posebno teška u Ulici Majke Tereze, koja je gotovo u potpunosti pod vodom i djelimično zatvorena za saobraćaj. U opasnosti su i kuće koje se nalaze uz tu saobraćajnicu.

Od ponoći do večernjih sati palo je gotovo 50 litara kiše po kvadratnom metru, što je izazvalo lokalne poplave. Za sada nema preciznih podataka o stanju u prigradskim naseljima i na području Anamala, gdje se takođe očekuju posljedice nevremena.