Provjerama je, dodaju, utvrđeno da je Nemanja Zurovac iz Herceg Novog i Aleksandar Đurđevac iz Nikšića – članovi jedne OKG, prekršili aktivnu mjeru nadzora određenu od strane Višeg suda u Podgorici, koja se odnosi na zabranu napuštanja mjesta boravišta.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Policija je saopštila da je večeras su na području Kotora sprovela koordinisanu akciju usmjerenu na članove organizovanih kriminalnih grupa i operativno interesantna lica, tokom koje je sedam osoba privedeno na dalju obradu, dok je jednoj osobi iz Bara oduzeto više vozila.

Kako su istakli, policija večeras na području Kotora sprovodi opsežne policijske aktivnosti, ciljane kontrole, racije, preglede lica, ugostiteljskih objekata i vozila, sa posebnim fokusom na članove organizovanih kriminalnih grupa, operativno interesantna lica, osuđena i lica koja se potražuju na nacionalnom i međunarodnom nivou.

“Tokom sprovedenih kontrola, sedam lica – članova OKG je dovedeno radi dalje obrade u prostorije Odjeljenje bezbjednosti Kotor. Radi se o V.O. Aleksandru Đurđevcu, M.C., L.G., P.M., Ž.M. i Nemanji Zurovcu. Od V.O. iz Bara je radi daljih provjera oduzeto više putničkih motornih vozila”, navodi policija.

Provjerama je, dodaju, utvrđeno da je Nemanja Zurovac iz Herceg Novog i Aleksandar Đurđevac iz Nikšića – članovi jedne OKG, prekršili aktivnu mjeru nadzora određenu od strane Višeg suda u Podgorici, koja se odnosi na zabranu napuštanja mjesta boravišta.

“O ovom događaju odmah je obaviješten postupajući sudija Višeg suda u Podgorici, u skladu sa zakonom, koji se, nakon upoznavanja sa okolnostima od strane službenika policije, izjasnio da ne postoji osnov za određivanje pritvora te da se lica puste bez daljeg zadržavanja s obzirom na to da su već po tri godine proveli u pritvoru kao okrivljeni. Napominjemo da su u pitanju lica koja kontinuirano krše određene mjere nadzora određene od strane suda te da im u konkretnim situacijama sud ne može odrediti pritvor”, navodi policija.

Podsjetimo, policija je prije dva dana u opsežnoj akciji izvršila pretres kuće u kotorskom naselju Kavač koju koriste odbjegli vođa takozvanog „kavačkog klana“ Radoje Zvicer i njegova supruga Tamara Zvicer, kao i više objekata koje koriste drugi članovi te kriminalne organizacije. Tom prilikom pronađeni su i privremeno oduzeti skupocjeni automobili, novac, sredstva komunikacije i tehnička oprema.