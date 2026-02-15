Danas snijeg na sjeveru, pljuskovi u centralnim i južnim predjelima Crne Gore.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prema informacijama iz Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, u višim planinskim predjelima na sjeveru očekuje se snijeg i susnježica.

U južnim i centralnim predjelima prognozirani su povremeni pljuskovi, lokalno i grmljavina, uz moguće umjerene do obilne padavine. Krajem dana i tokom noći kiša i pljuskovi uglavnom prestaju.

Vjetar će biti slab do umjeren, sa jugozapadnog smjera, tokom dana u skretanju na sjeverni i pojačanju.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 0 do 10 stepeni, dok se najviša dnevna očekuje između 1 i 14 stepeni.