Visoka tarifa za čišćenje apartmana je napravila problem dubrovačkoj bolnici koja teško pronalazi radnike za čišćenje.

Izvor: MONDO/Shutterstock

Na jugu Hrvatske ne mogu da pronađu dovoljan broj onih koji bi čistili apartmane čak ni za 15 eura po satu, a cijena sata za ovaj posao mogla bi da se u narednoj sezoni čak udvostruči u odnosnu na prošlu godinu. U Dubrovniku, najskupljem hrvatskom gradu, sad su poskupjele i čistačice. Apartmana je sve više, a sve manje onih koji žele da ih čiste. Radni uslovi su sve lošiji, a čistačicama se nerijetko zamjera čak i kratka pauza za ručak.

"To je konstantan rad, vi imate svoje zadatke, nema tu stajanja, sad ću malo popričati, pa ću otići malo da posjedim", kaže vlasnica servisa za čišćenje u Dubrovniku Nikolina Sušac, piše Danas.hr. U ovom sektoru može da se nađe posla i za dubrovačke studente. Satnica od 5 do 7,5 eura, a plata u špicu sezone i do 1.500 eura mjesečno.

Marko Potrebica, direktor Studentskog centra Dubrovnik kaže da nemaju dovoljno studenata kolika je za potražnja za ovim zanimanjem, a takođe je i satnica primamljiva. No, nije nikakva tajna da je ovo tržište u kom se najčešće plaća 'na ruke'. No sa skokom cijene, vlasnicima apartmana najčešće se ne isplati ništa drugo osim da apartmane čiste sami.

"Veoma rijetko neko koristi uslugu agencije. Iako je potražnja za takvom uslugom sve veća jer fali radne snage', kaže Nino Dubretić, vlasnik agencije za privatni smještaj. Zanimljivo je i da je visoka tarifa za čišćenje apartmana napravila problem dubrovačkoj bolnici koja teško pronalazi radnike za čišćenje. U bolnici je posla puno, a mnogo je lakše i isplativije ljeti čistiti apartmane.