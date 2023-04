Hrvatska traži radnike za sezonski posao ovog ljeta, a MONDO je provjerio kolike plate se nude, kao i koji posao je najplaćeniji.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/hr.jooble.org

Poznato je da mladi, kada dođe ljeto, traže sezonske poslove koji mogu za kratak period da im obezbijede veliki novac, a da istovremeno budu na moru. Iz Srbije uglavnom odlaze u Hrvatsku ili Crnu Goru, ponude poslova su uglavnom slične, rad u kafiću, hotelu ili na plaži, a plate umiju i da premaše očekivanja, što dokazuju i oglasi poslodavca sa hrvatskog primorja.

Takođe kako je direktor Hrvatskog turističkog saveza Veljko Ostojić rekao za "Novi list", Hrvatska će ove godine morati da "uveze" najmanje 35.000 radnika za unosan letnji turizam, a moraće i da ponudi veće plate i druge pogodnosti jer zemlje Zapadne Evrope takođe traže strane radnike. Rekao je takođe da je potreba za stranim radnicima za oko deset odsto veća nego 2022. godine, od kuvara i konobara do sobarica, majstora i velnes stručnjaka.

MONDO je pregledao oglase za poslove koji se nude, a najviše oglasa ima za sobarice i čistačice u Hrvatskoj, a plate koje se nude su nevjerovatne. Jedan poslodavac traži, kako se navodi u oglasu, sobaricu/čistačicu u hotelima i kampovima na Pagu, u Zadru i na ostrvu Ugljan.

Kako piše u oglasu, nije bitno kog je pola osoba, a traži se više izvršilaca za ovaj posao. Navodi se da bi osoba počela da radi u aprilu, pa do kraja sezone, do oktobra. Za radno vreme od osam sati, sa jednim slobodnim danom, nudi se plata koja se kreće između 700 i 1.000 evra (zavisi od iskustva i lokacije na kojoj se radi). Postoji samo jedan uslov, a to je da je osoba radila bar jednu ljetnju sezonu. Ono što je još naglašeno da se nudi jeste smeštaj i obroci, a poslodavac takođe i navodi da će zaposleni dobiti i radnu dozvolu.

Na ostalim oglasima na koje je MONDO naišao je slična plata za isti posao. Jedan poslodavac nudi platu od 880 eura za rad od osam ujutru do četiri popodne, a radno mjesto sobarica je u Puli u privatnom apartmanu. Navodi se da je potrebna osoba koja će posao raditi od juna do oktobra. U ovom oglasu se navodi da se traži isključivo ženska mlađa osoba i da se nude "dodatni podsticaji ako se posao obavi korektno i na vrijeme." Piše još i da stručna sprema nije bitna, a da se će osoba imati smještaj "ako bude potrebno", ali da će imati radnu dozvolu.

Još jedan interesantan oglas jeste za posao sobarice u jednom hotelu sa četiri zvjezdice u Makarskoj. "Zapošljavamo čistačice (m/ž) za rad tokom ljetnje sezone u hotelu 4* u blizini Makarske. Nudi se besplatan smještaj u dvokrevetnim sobama sa kupatilom, kao i besplatni obroci u hotelskoj menzi. Put je obezbijeđen. Radno vreme je 7-8 sati dnevno, a jedan dan u nedelji je slobodan", piše u oglasu.

Ono što je bilo interesantno u ovom oglasu jeste da je naglašeno da "EU dokumenti nisu uslov" i da postoji mogućnost dobijanja radne dozvole.

Na stranicama i društvenim mrežama se nude i drugi sezonski poslovi u Hrvatskoj, za koje su takođe plate visoke. Jedan koktel bar na Krku traži konobaricu kojoj se nude prijava, kako piše "vrhunski smeštaj", hrana, i plata od 1.060 evra, plus bakšiš koji se ne deli među zaposlenima, već "svako ima svoj."