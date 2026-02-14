U objektu je planirano i otvaranje apoteke „Montefarma“, pa će pacijenti odmah nakon pregleda moći preuzeti propisanu terapiju.

Dom zdravlja Glavnog grada je još tokom protekle godine počeo pribavljati sve potrebne dozvole i sprovoditi neophodne zakonske procedure i aktivnosti za početak radova na adaptaciji zdravstvenog objekta u Tološima. Više puta su o tim aktivnostima govorili i javno, prepoznajući značaj dostupnosti zdravstvene zaštite u rastućem naselju Tološi, čime bi se rasteretio i zdravstveni objekat u Bloku V, pišu Vijesti.

U saopštenju se navodi da su prije nedjelju dana obavijestili javnost da su pripremni radovi za adaptaciju objekta počeli. O inicijativi za ovu adaptaciju više puta je govorio i ministar zdravlja, ističući važnost pristupačnosti zdravstvenih usluga građanima Tološa, naselja koje bilježi sve veći rast i infrastrukturni razvoj nakon pandemije koronavirusa.

Ponovili su da su sredstva u iznosu od 50.000 eura planirana budžetom, te da su potrebna infrastrukturna ulaganja u objekat iz 1960. godine, koji nikada nije značajnije renoviran, kako prenosi portal Vijesti.

Planirani radovi obuhvataju sanaciju krova, elektro i vodovodnih instalacija, kao i stolarske, gipsarske, molerske i limarske radove. Cilj je osposobiti novi prostor za RTG aparat, nabavljen za 104.000 eura, kao i za ultrazvuk, te renovirati ambulantu za rad dva izabrana ljekara.

Dom zdravlja u Tološima je i ranije pružao zdravstvene usluge iz oblasti opšte, odnosno porodične medicine, prije i tokom pandemije kovida-19. Sada su se, kako navode, stekli i kadrovski, a uskoro i infrastrukturni uslovi da se objekat vrati punom kapacitetu rada, obogaćen novim sadržajima, uključujući RTG dijagnostiku. Time će Podgorica dobiti još jedan RTG aparat, prenose Vijesti.

U objektu je planirano i otvaranje apoteke „Montefarma“, pa će pacijenti odmah nakon pregleda moći preuzeti propisanu terapiju. Za adaptaciju objekta u Tološima, „Montefarma“ je izdvojila 10.000 eura.

Kako se dodaje, planirano je da ministar zdravlja Vojislav Šimun, nakon povratka iz zvanične posjete Turskoj, zajedno sa gradonačelnikom Podgorice Sašom Mujovićem i direktoricom Doma zdravlja Draganom Perović Durković obiđe zdravstveni objekat u Tološima.

Iz Doma zdravlja pozvali su sve zainteresovane građane da im se tom prilikom pridruže i uvjere se da je realizacija projekta značajno odmakla, sa ciljem pružanja kvalitetnije i pristupačnije zdravstvene zaštite stanovnicima Tološa.