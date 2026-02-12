Kišovito, do 15 stepeni

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crnoj Gori danas prijepodne će biti pretežno oblačno sa slabom mjestimičnom kišom, uglavnom u južnim i centralnim oblastima, dok će se u drugom dijelu dana kiša intenzivirati i proširiti na veći dio države.

Samo u višim planinskim predjelima na sjeveru moguć ja slab snijeg ili susnježica, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju

U južnim oblastima poslijepodne su mjestimično moguće umjerene količine padavina.

Vjetar će biti slab do umjeren, na primorju i u sjevernim predjelima povremeno jak, pretežno južni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura vazduha od jedan do 11 stepeni, najviša dnevna temperatura vazduha od tri do 15 stepeni.