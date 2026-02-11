Danas oblačno sa kišom, do 15 stepeni

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Crnoj Gori danas će biti pretežno oblačno sa slabom do umjerenom kišom, a najviša dnevna temperatura iznosiće 15 stepeni.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u južnim predjelima tokom noći su mogući pljuskovi sa grmljavinom, dok se na sjeveru prijepodne očekuju duži periodi suvog vremena, a ujutru po kotlinama ponegdje magla.

Vjetar će biti južnih smjerova, na primorju i u sjeverrrnim predjelima umjeren do jak.

Jutarnja temperatura vazduha od nula do 11 stepeni, najviša dnevna temperatura vazduha od četiri do 15 stepeni.