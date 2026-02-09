U Crnoj Gori će danas biti pretežno oblačno, mjestimično sa povremenom kišom, dok na sjeveru, u višim planinskim predjelima, ima uslova za pojavu slabog snijega ili susnježice.

Izvor: MONDO

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, češća pojava padavina očekuje se na jugu, dok na sjeveru se očekuje dosta suvog vremena.

Na sjeveru, u jutarnjim satima po kotlinama, mjestimično ima uslova za maglu.

Vjetar će biti uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha od minus dva do deset stepeni, najviša dnevna od tri do 15 stepeni.

U Podgorici će biti pretežno oblačno, uz uslove za povremenu kišu. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha oko 8 stepeni, najviša dnevna oko 13 stepeni.