Danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i povremeno slabim padavinama.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Danas se u Crnoj Gori očekuje promjenljivo oblačno vrijeme, uz povremene sunčane intervale. Na pojedinim područjima moguće su uglavnom slabe padavine.

Vjetar će biti uglavnom slab i promjenljivog smjera. Jutarnje temperature kretat će se od -1 do 10 stepeni, dok će najviše dnevne vrijednosti iznositi između 4 i 16 stepeni.

U Podgorici će takođe prevladavati promjenljivo oblačno vrijeme sa periodima sunca. Povremeno su mogući uslovi za kratkotrajnu kišu. Vjetar će biti slab i promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura u glavnom gradu iznosiće oko 8 stepeni, dok se najviša dnevna temperatura očekuje oko 14 stepeni.