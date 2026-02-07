Nakon presude Upravnog suda, postupak ušao u završnu fazu

Nakon presude Upravnog suda kojom je poništeno ranije rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) dostavila je pozitivno mišljenje za prijem predsjednika Bokserskog saveza Alexandera Klemenka u crnogorsko državljanstvo, saopšteno je CdM-u iz advokatske kancelarije koja zastupa Klemenka.

Kako se navodi u dokumentaciji u koju je CdM imao uvid, MUP je, postupajući po presudi Upravnog suda Crne Gore od 25. februara 2025. godine, kojom je usvojena tužba Alexandera Klemenka i poništeno rješenje MUP-a od 18. oktobra 2023. godine, pokrenuo ponovni postupak u predmetu njegovog prijema u crnogorsko državljanstvo.

U okviru tog postupka, MUP se obratio ANB-u radi provjere eventualnih bezbjednosnih smetnji. Kako je potvrđeno CdM-u, ANB je dostavila mišljenje da ne postoje bezbjednosne prepreke za prijem Klemenka u crnogorsko državljanstvo.

Pozitivno mišljenje dalo je i Ministarstvo sporta i mladih, u skladu sa članom 12 Zakona o crnogorskom državljanstvu, koji omogućava prijem u državljanstvo lica od posebnog značaja za sportski interes Crne Gore, prenosi CdM.

„Imajući u vidu da o prijemu u crnogorsko državljanstvo odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova na osnovu predloga predsjednika Crne Gore, predsjednika Skupštine ili predsjednika Vlade, MUP je 17. decembra 2025. godine uputio dopis Ministarstvu sporta i mladih, tražeći da se resorno ministarstvo obrati jednom od zakonom ovlašćenih predlagača radi podnošenja formalnog predloga za prijem Klemenka u crnogorsko državljanstvo“, navodi se u dokumentu.

Time je, kako se konstatuje, postupak ušao u završnu fazu, a konačna odluka zavisi od toga da li će jedan od zakonom propisanih predlagača podnijeti i da li će MUP prihvatiti predlog.

Iz institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda (Ombudsmana) za CdM je pojašnjeno da je mišljenje Zaštitnika dato u junu 2025. godine, uz određene preporuke.

„Postupajući po preporukama Zaštitnika, Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavilo je izvještaj u kojem se, između ostalog, navodi da je u cilju izvršenja presude Upravnog suda, u ponovnom postupku pribavljeno mišljenje Agencije za nacionalnu bezbjednost da ne postoje bezbjednosne smetnje za imenovanog“, kazali su iz institucije Ombudsmana.

Postupak pred Ministarstvom unutrašnjih poslova je i dalje u toku, piše CdM.

„Očekujemo da će postupak biti blagovremeno okončan, u skladu sa obavezom izvršenja presude Upravnog suda“, poručeno je iz institucije Zaštitnika.

Dodaju i da se objavljivanje akata na zvaničnoj internet stranici sprovodi u skladu sa važećim propisima i internim procedurama, koje ne predviđaju obavezno trenutno objavljivanje po okončanju postupka.

„Imajući u vidu obim i složenost predmeta, kao i tehničke i organizacione kapacitete, moguće je da između donošenja akta i njegove objave protekne određeni vremenski period. Ovim putem upućujemo izvinjenje stranci zbog nastale neprijatnosti usljed medijske objave, koja je bila zasnovana na tada dostupnom mišljenju sa sajta, a koje u međuvremenu više ne odražava aktuelno stanje predmeta“, navodi se u odgovoru Ombudsmana, piše CdM.

Zaključuje se da institucija ostaje posvećena principima transparentnosti i javnosti rada, uz poštovanje zakonskih obaveza u pogledu zaštite podataka i zakonitosti postupanja.