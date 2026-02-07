Upravni sud više puta poništio odluke o odbijanju crnogorskog državljanstva predsjedniku Bokserskog saveza, uz poruku da i bezbjednosni razlozi moraju biti obrazloženi

Izvor: Profimedia

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) odbilo je zahtjev predsjednika Bokserskog saveza Crne Gore Aleksandera Klemenka za prijem u crnogorsko državljanstvo, pozivajući se na negativno mišljenje Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB). Međutim, Upravni sud je u više navrata poništavao takve odluke, ukazujući da Klemenku mora biti omogućeno da se izjasni o razlozima koji mu se stavljaju na teret, čak i kada je riječ o pitanjima nacionalne bezbjednosti. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda ocijenio je da mu je u ovom postupku povrijeđeno pravo na pravično suđenje.

Klemenko je 29. decembra 2017. godine podnio zahtjev za prijem u crnogorsko državljanstvo, u skladu sa Zakonom o crnogorskom državljanstvu. MUP je njegov zahtjev prvobitno odbio uz obrazloženje da ne ispunjava uslov u pogledu dužine zakonitog i neprekidnog boravka u Crnoj Gori.

U međuvremenu, Bokserski savez Crne Gore obratio se Ministarstvu sporta i mladih sa zahtjevom za mišljenje o prijemu Klemenka u državljanstvo. Ministarstvo je u novembru 2022. godine dalo pozitivno mišljenje, ističući njegov doprinos razvoju boksa i afirmaciji Crne Gore na međunarodnoj sportskoj sceni.

Ipak, MUP je, pozivajući se na mišljenje ANB-a iz jula 2022. godine, konstatovao da postoje bezbjednosne smetnje za prijem Klemenka u državljanstvo i ponovo odbio zahtjev. Nakon toga, Klemenko je pokrenuo upravni spor, a Upravni sud je u januaru 2023. godine poništio odluku Ministarstva, piše CDM.

Ni u ponovnom postupku MUP nije postupio po uputstvima suda – novo rješenje iz oktobra 2023. godine, kojim je zahtjev opet odbijen zbog navodnog nepostojanja državnog interesa, poništeno je presudom Upravnog suda od 25. februara 2025. godine.

Sud je zauzeo jasan stav da, iako ANB ima zakonsko ovlašćenje da procjenjuje bezbjednosne rizike, upravni organ mora omogućiti stranci da se izjasni o odlučnim činjenicama. U presudama je naglašeno da pravo na uvid u dokaze može biti ograničeno radi zaštite nacionalne bezbjednosti, ali takvo ograničenje mora biti minimalno i proporcionalno.

Upravni sud je istakao da upoznavanje stranke sa razlozima negativnog mišljenja ne mora podrazumijevati dostavljanje klasifikovanih dokumenata, ali mora sadržati makar osnovnu naznaku vrste i prirode razloga relevantnih za odlučivanje, piše CDM.

Takođe je ukazano da MUP mora cijeniti i pozitivno mišljenje Ministarstva sporta i mladih, posebno u kontekstu zakonske odredbe koja omogućava prijem u državljanstvo kada za to postoji poseban interes države, uključujući sportski interes.

Zbog nepostupanja po sudskim presudama, Upravni sud je u dva navrata donosio posebne odluke kojima je MUP obavezan da u propisanom roku donese novo rješenje. Uprkos tome, Ministarstvo se tek u aprilu 2025. godine ponovo obratilo ANB-u radi dostavljanja mišljenja o eventualnim bezbjednosnim smetnjama, piše CDM.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda zaključio je da nadležni organ nije iskoristio dostupne mehanizme kako bi uspostavio ravnotežu između zaštite javnog interesa i procesnih prava podnosioca zahtjeva, čime je Klemenku povrijeđeno pravo na pravično suđenje. Podsjetio je i da pravo na pravično suđenje obuhvata i pravo na izvršenje sudske odluke, te preporučio MUP-u da bez odlaganja postupi po presudi Upravnog suda i donese novo, zakonito rješenje.