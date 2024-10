Bokserska reprezentacija Crne Gore sjutra putuje za Sofiju, gdje će se održati Evropsko prvenstvo za takmičare do 23 godine.

Izvor: Bokserski savez Crne Gore

Boje Crne Gore u glavnom gradu Bugarske braniće Bojana Gojković u kategoriji do 57 kg, Tomislav Đinović do 60 kg i Petar Liješević do 86 kg. Sa njima će u Sofiji boraviti selektor Nikola Ružić i trener BK Zlatičanin – Momčilo Zlatičanin, prenosi Cdm.

Naši reprezentativci su pripreme za šampionat u Bugarskoj obavili u svojim klubovima – Bojana i Petar u BK Budva, a Tomislav u BK Zlatičanin. Uspješnu provjeru imali smo prije dvije nedjelje na turniru u Madridu, gdje su svo troje odradili po dvije borbe protiv veoma kvalitetnih rivala, što je nama iz stručnog štaba dalo mogućnost da vidimo u kakvoj su formi i na čemu treba do poradimo do puta u Bugarsku. Tih 15-ak dana do prvenstva u Sofiji smo iskoristili da otklonimo uočene nedostatke, tako da spremni i u dobrom raspoloženju putujemo za Bugarsku”, rekao je selektor Nikola Ružić.

Na šampionatu u Sofiji će nastupiti bokseri iz 30 zemalja Starog kontinenta, a žrijeb je u petak u večernjim časovima.