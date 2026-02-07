Promjenljivo vrijeme uz slabu kišu, na sjeveru moguć snijeg

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori danas preovladava promjenljivo oblačno vrijeme, uz uslove za povremenu i uglavnom slabu kišu.

Prema podacima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u višim planinskim predjelima na sjeveru zemlje moguća je pojava slabog snijega ili susnježice.

Duva slab do umjeren vjetar, najčešće zapadnog i jugozapadnog smjera.

Jutarnje temperature vazduha kreću se od minus jedan do 11 stepeni, dok se najviša dnevna temperatura očekuje između četiri i 16 stepeni.

U Podgorici promjenljivo oblačno, uz povremenu slabu kišu. Vjetar je uglavnom slab, pretežno jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha iznosi oko devet stepeni, a najviša dnevna dostiže oko 14 stepeni.