Promjenljivo vrijeme uz slabu kišu, na sjeveru moguć snijeg
U Crnoj Gori danas preovladava promjenljivo oblačno vrijeme, uz uslove za povremenu i uglavnom slabu kišu.
Prema podacima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u višim planinskim predjelima na sjeveru zemlje moguća je pojava slabog snijega ili susnježice.
Duva slab do umjeren vjetar, najčešće zapadnog i jugozapadnog smjera.
Jutarnje temperature vazduha kreću se od minus jedan do 11 stepeni, dok se najviša dnevna temperatura očekuje između četiri i 16 stepeni.
U Podgorici promjenljivo oblačno, uz povremenu slabu kišu. Vjetar je uglavnom slab, pretežno jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha iznosi oko devet stepeni, a najviša dnevna dostiže oko 14 stepeni.