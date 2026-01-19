„Svjedoci smo da više od dvadeset godina ovaj kanal trpi zaista vrlo intenzivne atake nelegalne gradnje i ove posljednje poplave koje su desile u Podgorici, na neki način su ogolile stvarnost i prosto poslale poruku koliko je situacija alarmantna“, naglasio je Mujović.

Prohodnost kanala Mareza javni je interes i njegova funcionalnost ima jako značajan uticaj na mještane nekoliko podgoričkih naselja, u prvom redu Mareze, Tološa, u Donjoj i Gornjoj Gorici, kao i na sve stanovnike Podgorice koje se snabdijevaju vodom sa vodoizvorišta Mareza, saopštio je za RTCG gradonačelnik Podgorice Saša Mujović.

On je poručio da privilegovanih nema i neće ih biti.

Rekao je da su preduzete hitne mjere.

„S tim u vezi, mi smo preduzeli hitne mjere uklanjanja svih objekata koji se nalaze u kanalu Mareze, i ova današnja aktivnost i današnja akcija jedino se mogu posmatrati u sklopu i kao dio korpusa tih preduzetnih aktivnosti. Želio bih i zamolio bih javnost da se ova situacija i današnja aktivnost ne politizuju, ovdje se želi poslati jedna i vrlo jasna poruka – da će se zakon i red u ovom gradu poštovati, da nema selektivnosti, da nema privilegovanih, da nema velikih i malih imena, da nema onih od kojih se treba sklanjati ili zazirat. Zakon je isti za sve, i jednostavno, javni interes je iznad svih i iznad svega“, kazao je Mujović.

Podsjetimo, počelo je rušenje betonske ograde stadiona DG arene u Donjoj Gorici. Simpatizeri FK Podgorica, njih oko 30, okupili su se jutros ispred DG Arene pokušavajući da spriječe najavljeno rušenje ograde i reflektora koji je izgrađen na kanalu Mareze. Rušenje reflektora planirano je za srijedu.

Kanal Mareze, koji je godinama van funkcije, na nekoliko mjesta je zatrpan, a ustanovljeno je da su u njemu ukopani jedan od reflektora i betonska ograda na „DG areni“.

Zbog toga je Uprava za inspekcijske poslove naložila da se u najkraćem roku uklone reflektor i ograda.

Početku rušenja dijela DG Arene prethodio je mirni protest nezadovoljnih građana, mahom djece koja treniraju na stadionu, njihovih roditelja i trenera koji su mašinama bili prepriječili put ne dozvoljavajući im prolaz.

Biznismen Tomislav Tomo Čelebić, poslovni partner počasnog predsjednika DPS-a Mila Đukanovića, predložio je nadležnima da se kanal Mareze izmjesti i da se ne ruši dio njegovog stadiona DG arena.

Predlog Čelebića uključuje plan da se kanal u jednom dijelu probije na parceli u vlasništvu Vlade Crne Gore, kojom upravlja Univerzitet Crne Gore.