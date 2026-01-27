Uprava policije nije odobrila nastavak javnog okupljanja mještana Park-šume Zagorič, koji su u prethodnom periodu blokirali kružni tok na priključenju za auto-put.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević

"S tim u vezi, obavještavamo javnost da će se javno okupljanje mještana Park-šume Zagorič održavati u kontinuitetu, počev od 27. januara, pa zaključno sa 5. februara, svakog dana od 16 do 17 časova, ispred Skupštine Crne Gore", saopšteno je iz UP.

U tom vremenskom periodu biće obustavljen saobraćaj u dijelu Bulevara Svetog Petra Cetinjskog, ispred Skupštine Crne Gore.

"Uprava policije – Odjeljenje bezbjednosti Podgorica preduzimaće mjere i radnje u cilju očuvanja javnog reda i mira, bezbjednosti učesnika okupljanja i svih građana, kao i nesmetanog odvijanja saobraćaja u vidu preusmjeravanja okolnim ulicama", dodaje se u saopštenju.