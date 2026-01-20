"U Podgorici zbog protesta građana na kružnom toku ispred ulaza na auto-put, došlo je do prekida saobraćaja za sve kategorije vozila", saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Mještani podgoričkog naselja Park šuma Zagorič i danas su blokiali kružni tok u podgoričkom naselju Zlatica, na ulazu za autoput.

"Uspostavljen je saobraćaj na kružnom toku ispred ulaza na auto-put, koji je bio u prekidu zbog protesta građana", saopšteno je iz Uprave policije.

Protest je počeo u 15 časova i trajao je manje od sat.

Oni protestuju zbog, kako navode, visokih kamata koje im je država obračunala za plaćanje državnih parcela na kojima su izgradili kuće prije oko 20 godina.

Traže da im se ukinu sudski troškovi i kamate koje su im, kako su ranije saopštili, nametnute u postupcima povrata zemljišta.

Zahtijevaju i reviziju odluka kojima je zemljište vraćeno u privatne tokove, ističući da smatraju da je postupak bio nepravedan prema sadašnjim korisnicima tih parcela.