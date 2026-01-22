Na tom mjestu su se i prethodnih dana, u terminu od 15 do 15:30 sati, okupljali mještani Park-šume Zagorič.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Uprava policije je saopštila da je u Podgorici uspostavljen saobraćaj na kružnom toku na Zlatici, ispred ulaza na auto-put, koji je na pola sata bio blokiran zbog protesta građana.

Na tom mjestu su se i prethodnih dana, u terminu od 15 do 15:30 sati, okupljali mještani Park-šume Zagorič.

Oni protestuju zbog, kako tvrde, visokih kamata koje im je država obračunala za plaćanje državnih parcela na kojima su izgradili kuće prije oko 20 godina.

Traže da im se ukinu sudski troškovi i kamate koje su im, kako su ranije saopštili, nametnute u postupcima povrata zemljišta.

Zahtijevaju i reviziju odluka kojima je zemljište vraćeno u privatne tokove, ističući da smatraju da je postupak bio nepravedan prema sadašnjim korisnicima tih parcela.