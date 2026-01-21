Iako je za danas najavljivano uklanjanje spornog reflektora na DG areni koji se nalazi na kanalu Mareza u Donjoj Gorici, do toga neće doći.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako je “Vijestima” zvanično rečeno iz nadležne službe Glavnog grada, investitoru je dat rok od tri dana, odnosno do petka, da ga sam skloni.

Redakcija nezvanično saznaje da je do tog dogovora došlo juče.

U ponedjeljak je počelo rušenje dijela betonske ograde, jer se nalazi iznad kanala Mareza.

"Vijesti" su nedavno objavile da investitor tvrdi da je stadion u Donjoj Gorici izgrađen "u skladu sa važećim odobrenjima" i da su spremni da o svom trošku izmjeste kanal, zbog čijeg zatrpavanja je za danas zakazano rušenje reflektora i dijela tog sportskog objekta.



