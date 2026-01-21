Danas pretežno oblačno, mjestimično slaba kiša

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

U Crnoj Gori danasse očekuje pretežno oblačno vrijeme sa uslovima za slabu mjestimičnu kišu u južnim i centralnim oblastima, uglavnom u drugom dijelu dana.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hirometeorologiju i seizmolohiju ZHMS, na sjeveru će biti pretežno oblačno i uglavnom suvo. U ovim oblastima je moguća samo veoma rijetka pojava slabe kiše ili susnježice u nižim predjelima i slabog snijega u višim planinskim oblastima.

U kontinentalnim oblastima duvaće uglavnom slab vjetar promjenljivog smjera. Vjetar duž obale slab do umjeren, na krajnjem jugoistoku povremeno umjeren do jak, istočni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura vazduha od minus devet do sedam stepeni, najviša dnevna od dva do 11 stepeni.