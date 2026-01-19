Ispred stadiona DG Arena u Donjoj Gorici okupilo se nekoliko desetina građana.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Okupljeni su formirali živi zid ispred građevinskih mašina kako bi spriječili rušenje. Šef odsjeka u Komunalnoj policiji Ivan Brajović pozvao je građane da se mirnim putem raziđu, što su oni odbili. Očekuje se dolazak policije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

,,Okupljeni neće praviti veće probleme ukoliko mirni protest ne zaustavi rušenje", kazao je u Bojama jutra na Televiziji Vijesti, direktor Fudbalskog kluba Podgorica, Mirko Uskoković.

On je kazao da Glavni grad nije prihvatio poziv za razgovor o alternativnim rješenjima.

Iz Glavnog grada je saopšteno da objekat ometa oticanje vode prema Morači, što je došlo do izražaja tokom poplava, dok je kompaniji "Čelebić" odbijen predlog da o sopstvenom trošku izmjesti kanal.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Dok iz Fudbalskog kluba Podgorica poručuju da će uklanjanjem spornih djelova teren izgubiti UEFA dimenzije, aktivista Aleksandar Dragićević očekuje da će do rušenja doći, te da to pokazuje da se zakoni moraju poštovati.

"Mi smo u sklopu dopisa predložili i dva projektna rješenja za rješavanje ovog problema gdje bi i kanal imao svoju funkciju. A, naravno i teren bi zadržao svoje dimenzije", rekao je Uskoković u Bojama jutra.

On je kazao da su predlagali opciju da se pet metara u širini, a 30-ak metara u dužini kanal izmjesti i nakon toga vrati u svoje prvobitno stanje.

"To je bila jedna opcija, a druga opcija je da ide podzemnim cijevima i da se zaobiđe betonska ograda", kazao je Uskoković.