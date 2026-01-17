Komisija je zaprimila ukupno 305 zahtjeva građana, od kojih je 260 u potpunosti obrađeno, dok su preostali predmeti ostali nedovršeni zbog nepotpune ili neblagovremeno dostavljene dokumentacije.

Požari koji su tokom prošlog ljeta zahvatili Podgoricu i okolna naselja pričinili su štetu procijenjenu na oko 1,7 miliona eura, saopšteno je iz Komisije za procjenu štete od elementarnih nepogoda Glavnog grada. Vatra je zahvatila oko 300 hektara šumskog zemljišta, uništila više od 43.000 čokota vinove loze i oko 9.500 sadnica voća i povrća, a najteže su pogođena područja Kuča i Pipera.

Komisija je zaprimila ukupno 305 zahtjeva građana, od kojih je 260 u potpunosti obrađeno, dok su preostali predmeti ostali nedovršeni zbog nepotpune ili neblagovremeno dostavljene dokumentacije. Obrada tih zahtjeva biće nastavljena nakon njihovog dopunjavanja.

Iz Glavnog grada navode da je planirana isplata pomoći u iznosu od 20 odsto procijenjene štete, ali da odluku o isplati i kriterijumima donosi Vladina komisija, kojoj se zapisnici prosljeđuju nakon lokalne procjene, pišu Vijesti.

Prema izvještaju Vladine komisije za period januar–oktobar 2025. godine, tokom godine pozitivno je riješeno 319 zahtjeva, za koje je isplaćeno oko 186.700 eura, uz prosječnu naknadu od 585 eura. Komisija je upozorila da joj je rad ograničen dostupnim sredstvima, te da je iz budžetske rezerve u martu prošle godine opredijeljeno 200.000 eura.

Istovremeno, u evidenciji je ostalo 529 neriješenih zahtjeva iz 11 opština, sa ukupnom procijenjenom štetom većom od 2,1 milion eura. Za Podgoricu se vodi 28 neriješenih predmeta, uz procijenjenu štetu od oko 221.000 eura.

Iz Vlade nije odgovoreno koliko je sredstava dodatno planirano za sanaciju štete od avgustovskih požara, niti da li je maksimalna visina naknade zvanično povećana sa 10 na 20 odsto.