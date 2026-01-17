Dodjela pomoći biće sprovedena na osnovu programa pomoći koji donosi Vlada, a koji će utvrditi način, mjere i kriterijume za raspodjelu sredstava.

Izvor: MONDO

Zakon o obnovi nakon nepogoda, koji je Skupština Crne Gore usvojila 31. decembra, stupio je na snagu prije nekoliko dana. Ipak, šteta i gubici nastali u nedavnim poplavama procjenjivaće se po dosadašnjim propisima, jer jedinstvena metodologija za procjenu šteta, gubitaka i potreba od nepogoda još nije donijeta.

Do usvajanja nove metodologije, primjenjuje se Uputstvo o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od elementarnih nepogoda iz 1987. godine, koje je donijeto u vrijeme SFRJ.

Prema zakonu objavljenom u Službenom listu 5. januara, opštine će moći da dodjeljuju pomoć za nepogode u iznosu do dva odsto ukupnih godišnjih primitaka. Ukoliko šteta prelazi taj iznos, sredstva će se obezbjeđivati iz državnog budžeta.

Vlada će, kako je predviđeno, dodjeljivati pomoć za štete koje prelaze 10 odsto budžeta opštine, a u izuzetnim slučajevima i za manje iznose.

Pravo na pomoć imaju i strani državljani sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori, pod istim uslovima kao i crnogorski građani.

Štetu će procjenjivati državna, opštinska i preduzetna komisija, čiji će članovi biti imenovani na četvorogodišnji mandat i moraju imati najmanje sedmi nivo kvalifikacija obrazovanja. Dodjela pomoći biće sprovedena na osnovu programa pomoći koji donosi Vlada, a koji će utvrditi način, mjere i kriterijume za raspodjelu sredstava.

Opštine će objavljivati pozive građanima da prijave štetu i gubitke, a rok za prijavu biće od 15 do 60 dana.

Finansijska sredstva za obnovu i dodjelu pomoći biće obezbijeđena iz državnog i opštinskog budžeta, donacija, priloga, zaduživanja, prodaje finansijske imovine, sredstava stalne budžetske rezerve, kao i iz drugih izvora čiji je osnivač Crna Gora.