Mještani Botuna i Zete blokirali su nešto prije 15 časova kružni tok Cetinje-Nikšić zbog početka radova na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Kako navode iz Uprave policije zbog blokiranja kružnog toga došlo je do prekida saobražaja za sve kategorije. Policija inače obezbjeđuje ovaj protest.

Oni su juče iz istih razloga na pola sata blokirali bili kružni tok kružni tok kod Vodovoda, HDL i Našeg diskonta, kao i kružni tok u Donjoj Gorici, u blizini skretanja ka mostu Luča.

Gradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) zvanično je počela 30. decembra prošle godine, uz asistenciju policije koja je na zahtjev Komunalne policije Glavnog grada toga dana uklonila Botunjane i Zećane iz industrijske zone KAP-a, kao i šatore, građevinske mašine i vozila koji su bili na tom prostoru gdje su protestovali, piše CdM.

Mještani Botuna upozorili su ranije da bi svaki jednostrani potez, suprotan većinski iskazanoj volji građana na referendumu u Zeti i Botunu, mogao dovesti do radikalizacije protesta.