Mještani Botuna najavili su da će danas u 14 časova na pola sata blokirati kružni tok u Zeti kod Vodovoda, HDL i Našeg diskonta zbog radova na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Pozivaju građane iz cijele Zete da im se pridruže.

“Oni su počeli ozbiljno da rade, i sad nema stajanja sa mirnim blokadama jer nas nisu ispoštovali. Kako oni tako ćemo i mi raditi”, kažu Botunjani.

Najavljuju da će narednih dana organizovati blokade i kod zgrade Vodovoda na Zabjelu.

Mještani Botuna upozorili su juče da bi svaki jednostrani potez, suprotan većinski iskazanoj volji građana na referendumu u Zeti i Botunu, mogao dovesti do radikalizacije protesta.

Naveli su da su građani Botuna ispoštovali inicijativu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića i održali sastanak sa direktorom Uprave policije Lazarom Šćepanovićem, te da očekuju nastavak pregovora u cilju deeskalacije bezbjednosne situacije, piše CdM.

Mještani su istakli da, imajući u vidu dosadašnje aktivnosti, očekuju poziv na razgovor od predsjednika Skupštine Andrije Mandića i premijera Milojka Spajića, kako bi ih, kako su naveli, informisali o dosadašnjem toku procesa i preduzetim koracima.

Istovremeno su poručili da bi ignorisanje volje građana izražene na referendumu i eventualni jednostrani potezi mogli dodatno zaoštriti situaciju na terenu.

„Zbog svega navedenog, mještani Botuna očekuju nastavak dijaloga i poziv od onih koji su inicirali pregovore, kako bi se došlo do opšte prihvatljivog rješenja“, zaključili su u saopštenju, javlja CdM.

Posljednjeg dana prošle godine sastali su se predstavnici mještana Botuna i direktor Uprave policije Lazar Šćepanović.

“Policija oslobađa Botun. I svi radovi se obustavljaju. Do 9. januara se neće se ništa raditi i tad počinju pregovori. Andrija Mandić je rekao da neće niko ništa raditi dok traju pregovori”, rekao je tada CdM-u jedan od učesnika sastanka.