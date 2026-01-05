Iz Vlade je ranije saopšteno da je nakon završetka glavnih radova na sanaciji klizišta u mjestu Sokolovina put Đurđevića Tara – Mojkovac pušten u saobraćaj 31. decembra.

Izvor: Facebook/Aleksandar Dragićević

Saobraćaj na putu Đurđevića Tara - Mojkovac obustavljen je usljed odrona na mjestu Sokolovina.

Iz Vlade je ranije saopšteno da je nakon završetka glavnih radova na sanaciji klizišta u mjestu Sokolovina put Đurđevića Tara – Mojkovac pušten u saobraćaj 31. decembra.

Istakli su i da puštanje ove saobraćajnice ima poseban značaj za lokalno stanovništvo, jer olakšava svakodnevno kretanje građana, kao i pristup zdravstvenim, obrazovnim i drugim osnovnim uslugama.