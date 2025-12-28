Najviše novca kroz ovaj vid nagrađivanja potrošilo je Ministarstvo odbrane (48.785,85 eura), a značajne isplate zabilježene su i u Ministarstvu prosvjete (32.955,23 eura) i Ministarstvu prostornog planiranja (31.546,45 eura).

Portal Vijesti prenosi da je u prvih devet mjeseci 2025. godine, kroz dodjelu varijabilnog dijela zarade, zaposlenima u 15 ministarstava Vlade Crne Gore isplaćeno ukupno 232.407,94 eura bruto, što odgovara skoro 358 neto minimalnih zarada.

Najviše novca kroz ovaj vid nagrađivanja potrošilo je Ministarstvo odbrane (48.785,85 eura), a značajne isplate zabilježene su i u Ministarstvu prosvjete (32.955,23 eura) i Ministarstvu prostornog planiranja (31.546,45 eura). Varijabilni dio zarade dodjeljuje se zaposlenima koji ostvaruju izuzetne rezultate, povećan obim posla ili dodatni angažman, prema internim pravilima i Odluci o varijabilnom dijelu zarade.

Portal Vijesti napominje da su u resorima poput Ministarstva ekologije, saobraćaja, turizma i pravde isplate varijabile iznosile od nekoliko stotina do nekoliko hiljada eura po zaposlenom, dok su kriterijumi za nagrađivanje uključivali efikasnost, kvalitet rada i doprinos unapređenju procesa.

Zamjenica izvršnog direktora CDT-a Milena Gvozdenović ukazala je da bez jasno definisanih procedura postoji rizik da varijabilni dio zarade bude privilegija, a ne nagrada za najzaslužnije, te da je potrebno unaprijediti sistem kako bi bio transparentan i pravedan.

Ukupan iznos varijabilnog dijela zarade za prva tri kvartala iznosi više od 230 hiljada eura, a pojedina ministarstva dodjeljuju dodatke i javnim funkcionerima, prenosi portal Vijesti.