Izvor: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija obezbijedilo je 89.000 eura za nabavku novih muzičkih instrumenata za Muzičku školu „Savo Popović“ sa Cetinja, čime su značajno unaprijeđeni uslovi rada u najstarijoj muzičkoj školi u Crnoj Gori.

Zahvaljujući obezbijeđenim sredstvima, škola je obogatila svoj instrumentalni fond nabavkom koncertnog klavira, violina, violončela, truba, harmonika i drugih instrumenata, što će učenicima i nastavnicima omogućiti kvalitetniji nastavni proces i bolje uslove za umjetničko usavršavanje.

Na Godišnjem koncertu učenika, direktorka škole Tanja Bogdanović uputila je zahvalnost ministarki prof. dr Anđeli Jakšić-Stojanović i njenom timu na kontinuiranoj podršci i izdvojenim budžetskim sredstvima za unapređenje rada škole.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija poručuju da će i u narednom periodu nastaviti da pružaju snažnu podršku razvoju umjetničkog obrazovanja u Crnoj Gori, stvarajući uslove da talenti učenika dođu do punog izražaja.