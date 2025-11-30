Termoelektrana (TE) Pljevlja jutros je uključena na mrežu nakon osam mjeseci pauze zbog ekološke rekonstrukcije.

Termoelektrana (TE) Pljevlja jutros je uključena na mrežu nakon osam mjeseci pauze zbog ekološke rekonstrukcije.

TE je uključena na mrežu u šest sati i 11 minuta, pišu Vijesti.

Ekološka rekonstrukcija TE počela je u aprilu 2022. godine, a van proizvodnje je bila od početka aprila ove godine.

TE će narednih mjeseci biti u probnom radu, dok se ne ispita rad svih novougrađenih segmenata.

Ekološka rekonstrukcija, koja će značajno smanjiti zagađenja i omogućiti toplifikaciju Pljevalja, koštala je državnu energetsku kompaniju 70 miliona EUR.

Elektroprivreda (EPCG) je zbog osmomjesečne pauze u radu TE, za potrebe snabdijevanja potrošača uvezla oko 800 hiljada megavata električne energije, što je, uz lošu hidrologiju, stvorilo gubitak od 90 miliona EUR u tom periodu.

Ekološku rekonstrukciju uradio je konzorcijum koji čine kineska kompanija DEC International i njeni domaći podizvođači Bemax, BB Solar i Permonte, koji su izabrani na tenderu krajem 2019. godine.