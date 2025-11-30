Termoelektrana (TE) Pljevlja jutros je uključena na mrežu nakon osam mjeseci pauze zbog ekološke rekonstrukcije.
TE je uključena na mrežu u šest sati i 11 minuta, pišu Vijesti.
Ekološka rekonstrukcija TE počela je u aprilu 2022. godine, a van proizvodnje je bila od početka aprila ove godine.
TE će narednih mjeseci biti u probnom radu, dok se ne ispita rad svih novougrađenih segmenata.
Ekološka rekonstrukcija, koja će značajno smanjiti zagađenja i omogućiti toplifikaciju Pljevalja, koštala je državnu energetsku kompaniju 70 miliona EUR.
Elektroprivreda (EPCG) je zbog osmomjesečne pauze u radu TE, za potrebe snabdijevanja potrošača uvezla oko 800 hiljada megavata električne energije, što je, uz lošu hidrologiju, stvorilo gubitak od 90 miliona EUR u tom periodu.
Ekološku rekonstrukciju uradio je konzorcijum koji čine kineska kompanija DEC International i njeni domaći podizvođači Bemax, BB Solar i Permonte, koji su izabrani na tenderu krajem 2019. godine.