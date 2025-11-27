Programska menadžerka Evropske Komisije (Investicioni okvir za Zapadni Balkan), Ekaterina Bakalova, kazala je da je EU je najveći investitor i strateški partner Crne Gore, podržavajući njen proces pristupanja EU sveobuhvatnom finansijskom i tehničkom pomoći.

Izvor: MONDO/Draga Ivanović

Javne zgrade Crne Gore, primarno škole i bolnice, kao i veliki broj domaćinstava su u fazi modernizacije zahvaljujući investicijama u iznosu od preko 100 miliona eura. Zajam i bespovratna sredstva obezbjeđuju Evropska unija (EU), Njemačka razvojna banka (KfW) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) kroz Regionalni program energetske efikasnosti (REEP), koji pomaže zemljama Zapadnog Balkana da poboljšaju energetsku efikasnost zgrada i usklade zakonodavstvo sa pravnom tekovinom EU, javljaju Vijesti.

Kako se navodi u zajedničkom saopštenju KfW-a i EBRD-a, na događaju održanom u Evropskoj kući u Podgorici, predstavnici EU, Vlade Crne Gore, KfW-a i EBRD-a predstavili su najsvjeżije rezultate i uticaj REEP programa na infrastrukturu Crne Gore i zelenu tranziciju.

"Sa 104 miliona eura obezbijeđenih za projekte poboljšanja energetske efikasnosti - uključujući 12,6 miliona eura u grantovima EU i drugih donatora i 82 miliona eura u zajmovima od EBRD-a i KfW-a - REEP utiče na opipljiva poboljšanja u obrazovnom, zdravstvenom i stambenom sektoru u Crnoj Gori. U toku je energetski efikasna rekonstrukcija Kliničkog centra u Podgorici i 46 škola, dok je 180 domaćinstava već dobilo priliku da uvede inovacije sa dugoročnim pozitivnim efektima na zdravlje i komfor stanovanja. Očekuje se da će ta nastojanja godišnje uštedjeti 48,722 MWh energije i smanjiti emisiju CO₂ za 13,429 tona", navodi se u saopštenju.

Programska menadžerka Evropske Komisije (Investicioni okvir za Zapadni Balkan), Ekaterina Bakalova, kazala je da je EU je najveći investitor i strateški partner Crne Gore, podržavajući njen proces pristupanja EU sveobuhvatnom finansijskom i tehničkom pomoći.

"REEP je primjer kako EU, zajedno s KfW-om, EBRD-em i vladom Crne Gore, podstiče održiva ulaganja velikih razmjera. Svaka renovirana škola i bolnica poboljšavaju kvalitet života ljudi. Jedan od stubova Plana rasta EU je jačanje ekonomske integracije s jedinstvenim tržištem Evropske unije, gdje su integracija i dekarbonizacija energetskih tržišta od visokog prioriteta", kazala je Bekalova.

Pored finansiranja, REEP pruža tehničku pomoć za zakonodavni rad i jačanje kapaciteta, omogućavajući Crnoj Gori da usvoji strateške dokumente i propise usklađene sa EU zelenim dogovorom i ciljevima Energetske zajednice.

"Program REEP nam je pomogao da uskladimo našu zakonsku regulativu o energetskoj efikasnosti sa EU direktivama, podižući standarde i kvalitet u građevinskom sektoru. Do sada je sedam škola u Nikšiću, Kotoru, Tuzima, Baru i na Cetinju potpuno renovirano, poboljšavajući uslove za učenike i zaposlene. Ovaj program poboljšava kvalitet života, sa održivošću kao vodećim principom. Zahvaljujem se svim partnerima na podršci", kazao je ministar energetike i rudarstva Crne Gore Admir Šahmanović, prenose Vijesti.

"Naš program energetske efikasnosti u javnim zgradama u Crnoj Gori vrijedi 60 miliona eura i obuhvata 19 škola, jedan dom za stare, jednu upravnu zgradu i prvu zgradu sa gotovo nultom potrošnjom energije u zemlji", kazao je šef odjeljenja Energetike Jugoistočne Evrope i Turske u KfW Pablo Obrador Alvarez.

Kako se navodi, mnoge zgrade, od kojih neke datiraju od 1930-ih, renovirane su kako bi se riješili problemi kao što su zastarjelo grijanje, loša izolacija i neprimjeren kvalitet vazduha, značajno poboljšavajući uslove za učenike i zaposlene.

U zdravstvu, EBRD finansira energetsku sanaciju tri glavne bolnice: Kliničkog centra Podgorica i ustanove na Cetinju i u Bijelom Polju. Pored bolnica, EBRD finansira i obnovu 24 škole. U saradnji sa partnerskim bankama, EBRD obezbjeđuje finansiranje i za domaćinstva za energetsku sanaciju individualnih domova.

"Ponosni smo što stojimo uz Vladu Crne Gore u realizaciji projekata koji čine stvarnu razliku u životima ljudi. Kroz naše partnerstvo s Evropskom unijom u okviru Regionalnog programa energetske efikasnosti, ulažemo u unapređenje energetske efikasnosti za dvadeset četiri škole i modernizujemo tri bolnice širom zemlje. Ova poboljšanja će stvoriti bolja okruženja za učenje za hiljade učenika i sigurnije, modernije objekte za pacijente i medicinsko osoblje, uz smanjenje rizika od kontaminacije putem vazduha. Pored javnih zgrada, u okviru REEP programa unapređujemo reforme politika i omogućavamo domaćinstvima da poboljšaju energetsku efikasnost putem namjenskih kreditnih linija s našim partnerskim bankama - NLB, CKB i Erste Bank. Ovi napori odražavaju našu posvećenost održivosti i višem životnom standardu za sve građane Crne Gore", dodao je direktor kancelarije EBRD-a za Crnu Gore Remon Zakaria, pišu Vijesti.

Kako su kazali iz KfW-a i EBRD-a, pokrenut 2012. godine u okviru Investicionog okvira Zapadnog Balkana, REEP kombinuje finansiranje EBRD-a i KfW-a sa bespovratnim sredstvima EU i drugih donatora za investicije, tehničku podršku i reforme. Do sada je kroz program mobilizovano preko 1,1 milijarde eura na nivou regiona. Ukupan doprinos EU za WBIF REEP iznosi 276,5 miliona eura, uključujući i dopunu od 90 miliona eura u 2025. godini, kako bi se očuvao i dodatno ubrzao zeleni tranzicioni zamah Zapadnog Balkana.