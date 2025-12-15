Glumac Moamer Kasumović odlučio je da se odrekne nagrade 3. januar.

Odbornik Demokratske Crne Gore Marko Đukić zatražio je ranije na sjednici Skupštine opštine (SO) Bijelo Polje oduzimanje nagrade Kasumoviću zbog osuđenosti za krivično djelo "pedofilija".

Nagrada u međuvremenu nije oduzeta iako je SO usvojila zaključke o oduzimanju priznanja pravosnažno osuđenim licima.

Dvije godine nakon što je 2017. godine dobio najveće opštinsko priznanje, nekadasnji portparol Demokrstske partije socijalista (DPS) je u Sarajevu počinio bludne radnje nad petnaestogodišnjakom, pišu Vijesti.

Zbog svega, Odbornički klub Demokrata na posljednjoj sjednici SO najavio je bojkot učešća u izboru Trećejanuarske nagrade.

Skupština je ranije, prilikom oduzimanja nagrade "Risto Ratković" Radovanu Karadžiću, zaključkom zadužila savjete svih bjelopoljskih javnih ustanova da preispitaju do sada dodijeljena priznanja i obavijeste SO ukoliko se utvrdi da je neki od dobitnika pravosnažno osuđen za ratne zločine ili druga djela koja ga čine nedostojnim nagrade.

Kasumović je u saopstenju dostavljenom predstavnicima SO Bijelo Polje naveo da smatra važnim da razlozi njegove odluke budu jasno i dostojanstveno saopšteni, uz puno poštovanje prema instituciji nagrade i svima koji su učestvovali u njenom predlaganju i dodjeli.

"Poštovane članice i članovi Skupštine Opštine Bijelo Polje,

Ovim putem želim da Vas obavijestim da se odričem 3. januarske nagrade Opštine Bijelo Polje, za koju sam bio predložen i izabran.

Ovu odluku donosim isključivo iz razloga što ne želim da priznanje koje bi trebalo da afirmiše istinske društvene i kulturne vrijednosti bude dovedeno u kontekst političkih prepucavanja, podjela ili bilo kakve instrumentalizacije.

Istovremeno, želim jasno istaći da se ovim činom ni na koji način ne umanjuje moja zahvalnost, niti osjećaj časti koji sam imao - i koji i dalje imam - zbog činjenice da je moj rad prepoznat i predložen za jedno od najznačajnijih opštinskih priznanja.

Uvjeren sam da je ova odluka, u datim okolnostima, najbolji način da se sačuva dostojanstvo same nagrade i izbjegnu dalje, nepotrebne kontroverze", naveo je u saopštenju Kasumović, prenose Vijesti.