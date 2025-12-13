Danas pretežno sunčano, do 16 stepeni

Izvor: MONDO

U Crnoj Gori danas se očekuje preteženo sunčano vrijeme.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju na sjeveru, po kotlinama i duž riječnih tokova, u jutarnjim satima, mjestimično magla ili niska oblačnost, koja se ponegdje u ovim situacijama može zadržati i duže tokom dana.

Vjetar najčešće slab do umjeren i promjenljiv, na jugoistoku povremeno umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -4 do 10, najviša dnevna od 8 do 19 stepeni.