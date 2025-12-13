Reprogram se odnosi na dugovanja po osnovu PDV-a, poreza na dobit, poreza na dohodak, doprinosa za PIO, zdravstveno osiguranje, osiguranje za slučaj nezaposlenosti i obaveza prema Fondu rada.

Vlada Crne Gore utvrdila je Predlog zakona o reprogramu poreskih potraživanja jedinica lokalne samouprave, fondova, javnih ustanova i preduzeća čiji su osnivači opštine, s ciljem olakšanja izmirenja nagomilanih obaveza i stabilizacije lokalnih finansija.

Reprogram se odnosi na dugovanja po osnovu PDV-a, poreza na dobit, poreza na dohodak, doprinosa za PIO, zdravstveno osiguranje, osiguranje za slučaj nezaposlenosti i obaveza prema Fondu rada. Pravo na reprogram imaju subjekti s dospjelim i neplaćenim potraživanjima, dok su izuzeti oni koji nisu podnijeli poreske prijave ili narušavaju tržišnu konkurenciju.

Zakon predviđa mogućnost reprograma na do 120 jednakih mjesečnih rata, s minimalnom ratom od 1.000 eura, te potpunim otpisom kamata i troškova postupka. Zahtjev se podnosi u roku od 60 dana od stupanja zakona na snagu, a poreski organ donosi rješenje u roku od 60 dana. Tokom trajanja reprograma dužnici neće plaćati kamatu, ali moraju redovno izmirivati tekuće obaveze.

Neispunjavanje obaveza iz rješenja vodi ukidanju reprograma i pokretanju prinudne naplate. Zakon predviđa i elektronsku evidenciju o odobrenim reprogramima, a započeti postupci okončaće se po propisu povoljnijem za dužnika.