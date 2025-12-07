U Podgorici jutros razvedravanje, tokom dana pretežno sunčano, temperatura od 7 do 17°C.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Danas je u južnim i centralnim predjelima Crne Gore pretežno sunčano, dok se na sjeveru mjestimično zadržava magla ili niska oblačnost, koja će tokom dana djelimično nestati.

Vjetar je slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, uglavnom sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od 0 do 10°C, najviša dnevna od 5 do 18°C.

