Stručnjaci upozoravaju da produženo treperenje lampice grijača nikako ne treba zanemariti.

Izvor: MONDO/Marko Tanasković

Vozači dizel automobila dobro poznaju žutu lampicu grijača koja se nakratko upali prilikom pokretanja motora.

To je potpuno normalna procedura — signal da grijači zagrevaju vazduh u cilindrima kako bi motor lakše startovao. Međutim, ukoliko lampica ostane upaljena ili počne da treperi nakon startovanja, to je znak da nešto nije u redu i da vožnju treba nastaviti sa povećanim oprezom.

Trepereća lampica, signal za hitan servis

Stručnjaci upozoravaju da produženo osvjetljenje ili treperenje lampice grijača nikako ne treba zanemariti. Razlog može biti bezazlen, ali često ukazuje na ozbiljnije kvarove. Među najčešćim problemima nalaze se:

kvar na sistemu za recirkulaciju izduvnih gasova (EGR),

začepljen ili oštećen filter čestica (DPF),

neispravni grejači ili releji grijača,

problemi sa elektronikom motora.

Iako većina automobila može da nastavi da vozi i sa upaljenom lampicom, preporuka je da se što pre ode u servis, piše Revijahak. Ignorisanje signala može dovesti do skupljih kvarova ili smanjenja performansi motora.

Zašto je lampica važna?

Svi dizelski motori imaju konstrukcijsku potrebu da pri hladnom startu zagriju vazduh u komori za sagorevanje. Umjesto svjećica, koriste se grijači koji obezbjeđuju potrebnu temperaturu da bi došlo do pravilnog sagorijevanja goriva.

Danas se ovaj proces odvija mnogo brže nego ranije, pa vozači često i ne primijete da je sistem aktivan. Ipak, lampica grijača je ostala kao indikator koji mora da se ugasi ubrzo nakon startovanja. Ako to ne uradi, automobil vam poručuje da nešto nije u redu.

Ne rizikujte – reagujte na vrijeme

Upaljena ili trepereća lampica grejača ne znači uvijek skupi kvar, ali svakako znači da automobil zahtjeva pregled. Pravovremeni odlazak kod majstora može sprečiti dodatna oštećenja i obezbjediti sigurniju vožnju.: