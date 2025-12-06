Radovi obuhvataju sanaciju postojećih prostorija, izgradnju pregradnih zidova, postavljanje industrijskih podnih obloga, sanaciju zidova i fasada, te ugradnju antivandal elemenata, uključujući prozore i sanitarne instalacije.

Izvor: mondo/ Grgurević Vasilisa

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) raspisalo je tender za adaptaciju pritvorskih prostorija u stanicama policije u Baru i na Cetinju, u vrijednosti od preko 73.000 eura bez PDV-a. Cilj je unapređenje bezbjednosti, uslova boravka pritvorenih osoba i radnih uslova za službenike.

Radovi obuhvataju sanaciju postojećih prostorija, izgradnju pregradnih zidova, postavljanje industrijskih podnih obloga, sanaciju zidova i fasada, te ugradnju antivandal elemenata, uključujući prozore i sanitarne instalacije.

Poseban akcenat stavljen je na modernizaciju bezbjednosnih sistema: biće ugrađen video-nadzor visoke rezolucije sa digitalnim snimačima i UPS napajanjem, sistem kontrole pristupa, interfonija i IP telefonija, koji će omogućiti pouzdan nadzor nad svim pritvorskim prostorijama.

Elektroinstalacije će biti kompletno obnovljene, uključujući novu razvodnu tablu, LED antivandal rasvjetu i sigurnosnu anti-panic rasvjetu. Predviđena su i detaljna testiranja instalacija, sa izradom projekta izvedenog stanja.

Rekonstrukcija podrazumijeva i poboljšanje klimatskih uslova kroz ugradnju kanalskog sistema za grijanje, hlađenje i ventilaciju. Bravarski radovi obuhvataju metalna vrata sa sigurnosnim šalterom, fiksne sigurnosne prozore sa „pancir“ staklom i vanjske zaštitne rešetke od punog željeza.

U planu su i radovi na vodovodnim i kanalizacionim instalacijama, uključujući senzorske česme i nove umivaonike, uz testiranja i potrebne ateste.

Završna faza projekta uključuje testiranje i puštanje sistema u rad, kao i obuku nadležnog osoblja za rukovanje novom opremom.