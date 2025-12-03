Građani i građanke jedanaest mjeseci protestuju na Kruševom Ždrijelu, zbog, kako su saopštili, neadekvatne reakcije nadležnih nakon dvije tragedije koje su se u avgustu 2022. i januaru ove godine dogodile na Cetinju, a u kojima su ubijene 23 osobe među kojima i četvoro

Iz Ministaratva unutrašnjih poslova obavještavaju građane da će zbog najavljenog protesta građana na magistralnom putu Cetinje – Podgorica u mjestu Kruševo Ždrijelo, doći će do potpune obustave saobraćaja u vremenu od 15.26 časova do 17.00 časova.

Građani i građanke jedanaest mjeseci protestuju na Kruševom Ždrijelu, zbog, kako su saopštili, neadekvatne reakcije nadležnih nakon dvije tragedije koje su se u avgustu 2022. i januaru ove godine dogodile na Cetinju, a u kojima su ubijene 23 osobe među kojima i četvoro djece, kako prenose Vijesti.

Grupa građana sa Cetinja, obratila se javnosti saopštenjem, koje je Radio Cetinje prenio integralno.

"Po ko zna koji put obraćamo se crnogorskoj javnosti povodom trosatne blokade na Kruševom Ždrijelu, koja već ulazi u jedanaesti mjesec.

Sveukupna crnogorska javnost mora da zna, da se ključ rješenja blokade na Kruševom ždrijelu nalazi u rukama:

– Jakova Milatovića, predsjednika države,

– Milojka Spajića, predsjednika vlade,

– Danila Šaranovića, ministra unutrašnjih poslova,

– Lazara Šćepanovića direktora policije,

– i svih onih koji rukovode institucijama čija je osnovna dužnost da građanima ove male države obezbijede bezbjednost, odnosno pravo na život.

Blokada saobraćaja predstavlja nastavak protesta kojima građani izražavaju duboko nezadovoljstvo i zabrinutost zbog, kako navode, neadekvatnog odgovora nadležnih institucija na dva teška zločina koja su se dogodila na Cetinju u protekle dvije i po godine.