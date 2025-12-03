Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Fondacija Mentorium ističe važnost inkluzije, ravnopravnosti i pružanja podrške osobama sa posebnim potrebama, naročito djeci sa smetnjama u razvoju i djeci bez roditeljskog staranja.

Izvor: Guliver/Getty images/iStock/AndreyPopov

,,U Crnoj Gori, više od 33.000 osoba ima status lica sa invaliditetom, dok oko 53.000 ljudi ima barem jednu smetnju u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Podaci pokazuju da osobe sa invaliditetom i dalje često nemaju adekvatan pristup obrazovanju, zdravstvenim i rehabilitacionim uslugama, što ukazuje na potrebu za aktivnom inkluzijom i podrškom u društvu", saopštili su iz Fondacije, kako piše Pobjeda.

Fondacija Mentorium naglašava da inkluzivno društvo znači uklanjanje svih barijera koje sprečavaju osobe sa invaliditetom da ravnopravno učestvuju u životu zajednice.

Aktivnosti Fondacije uključuju, kako su naveli, podršku djeci i mladima sa smetnjama u razvoju, promociju mentalnog zdravlja, edukativne i kreativne radionice, kao i zagovaranje prava osoba sa invaliditetom.

,,Naša misija je da gradimo mostove razumijevanja, podrške i empatije – jer nijedno dijete i nijedna osoba ne smije biti isključena ili zapostavljena", poručuje Fondacija Mentorium, javlja Pobjeda.

Oni pozivaju građane, institucije i organizacije da se uključe u promociju inkluzije i podrške osobama sa invaliditetom, jer svaki čin solidarnosti doprinosi jačanju zajednice.