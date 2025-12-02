Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati naselja i ulice u više crnogorskih gradova, javljaju iz CEDIS-a.

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Poprat Selo, Slacko.

– u terminu od 08 do 17 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita.

– u terminu od 09 do 17 sati: Cvilin.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Studenog, Slap Zete, Šabov Krug.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Široka Ulica, Raspuće, Trešnjica.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Trsa.

Bar

– u terminu od 08 do 10 sati: dio naselja Petovića Zabio ( Prva i Druga ul. iza hotela “Vidikovac”).

– u terminu od 08 do 15 sati: djelovi naselja Koštanjca i Dragovići.

Budva

– u terminu od 08 do 17 sati: djelovi naselja: Vrh Lazi, Grđevica, Podostrog, Mendule i Maine.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Pinješa-ulica Mujo Ulqinaku prema Cosmeticsu, dio naselja Ulcinjske Krute prema školi.

Kotor

– u terminu od 08 do 08:05 sati: Jugodrvo, Sutvara, Lješevići, Vranovići, Bigova, kamenolomi.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dobrota -Kriva ulica, Sveti Stasije, Kavalin (prekidi napajanja u trajanju do 30 minuta).

– u terminu od 08:05 do 12 sati: Livadice –Čikić.

– u terminu od 12 do 12:05 sati: Jugodrvo, Sutvara, Lješevići, Vranovići, Bigova, kamenolomi.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Trešnjevo, dio sela Seoce.

Berane

– u terminu od 08 do 15 sati: Petnjik, Dapsiće, Tmušiće, Batuni- od Ciglane do Maršine Bare, Ranč, Hotel Lokve, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Luge, Rovca i Lisijevo Polje, fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta “Nikola DOO”, benzinska stanica “ZATON” i “EKO”, TC LAKOVIĆ, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Taluma.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Kaludra, dio sela Šekular.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 16 sati: Prijelozi 2.

– u terminu od 09 do 16 sati: Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Zaton, Zaton – Klinac.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Drpe, Biočinovići, Selišta, Paljevine, Rijeka Mušovića, Ski centar 1450, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Žirci, Bogutov do.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Čuklin, Ravni, Krstac-Šundek, Siga, Pobrsijevići, Jakovići 1 i 2, Jokići, Stričine, Slatina, Gojakovići, Osredine, Zaboj, Crvena Lokva, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, mHE Ljevak, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Ckara, Ambarine, Pržišta, Selišta, Matovine.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Kruševo – zaseok Višnjevo.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela: Lješnica, Tucanje, Orahovo, Azane i Vrševo, dio sela Tucanje.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Mašnica.

-u terminu od 11 do 13 sati: Kompletna područja Opština Plav i Gusinje.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 16 sati: Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara, Borovica, Gornji Gradac.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Grahovača.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključili su u CEDIS-u.