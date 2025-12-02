Danas promjenljivo oblačno, u drugom dijelu dana u ponegdje kiša

Izvor: MONDO

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno, u drugom dijelu dana u južnim predjelima ponegdje kiša.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, krajem dana i tokom noći, uglavnom u južnim i centralnim predjelima povremeno kiša, na primorju i pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, južnih smjerova, na primorju ponegdje pojačan, jugoistočni i istočni.

Jutarnja temperatura vazduha od -4 do 8, najviša dnevna od 4 do 16 stepeni.

U Podgorici će biti umjereno do pretežno oblačno, u popodnevnim satima uslovi za kišu. Više izgleda za kišu krajem dana i tokom noći, mogući i kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna 13 stepeni.