Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu Osnovnog suda iz jula 2024. kojom je utvrđeno da je Vlada Crne Gore na čelu sa Dritanom Abazovićem nezakonito razriješila Aleksandra Bulatovića sa mjesta direktora JPNPCG.

Izvor: Nacionalni Parkovi Crne Gore

Kako navode Bulatović u saopštenju dostavljenom medijima, Viši sud je prihvatio sve razloge provostepene odluke kao i činjenično stanje u kom je utvrđeno da je Bulatović ispunjavao uslove za vršenje funkcije direktora JPNPCG ali je Vlada na osnovu ovg nezakonitog i neistinitog Obavještenja inspekcije rada donijela odluku da ga ipak razriješi.

“Odluka o razrešenju je donijeta na predlog tadašnje Ministarke održivog razvoja, prostorno planiranja i turizma, Ane Novaković Đurović, koja je nakon razrešenja Bulatovića na njegovo mjesto postavila svog partijskog kolegu Vladimira Martinovića“, piše u saopštenju, prenosi CdM.

Dodaje se da je Bulatović upravljao JPNPCG od novembra 2021.

“Do oktobra 2022 kada je razriješen, u dosta teškom periodu za to preduzeće kada nije postojao ni Upravni odbor niti je Ministarstvo pokazivalo interesovanje za poslovanje tog preduzeća. Bulatovićeva smjena je došla nakon sto je počeo da sprovodi mjere kojima je pokušavao da spriječi zloupotrebe koje je uočio da postoje, nakon čega je ubrzo uslijedilo njegovo razrešenje”, piše u saopštenju.

JPNPCG je kako ističe, sistem sa nevjerovatnim potencijalnom i nevjerovatno je ali i nenormalno da jedan takav subjekat decenijama posluje sa gubitkom i da uvjek mora da se pomaže novcem iz Budžeta.

“Pozivam Vladu i resorno Ministarstvo da obrate pažnju na nacin rada i poslovanje, naročito finansijsko, i da preduzmu sve što je neophodno da se JPNPCG otrgne iz ruku od pojedinih zaposlenih koji su maltene privatizovali preduzeće i koriste ga za svoje lično bogaćenje dok Vlada svake godine mora da pokriva gubitke novcem građana iz Budžeta Crne Gore. Ja nisam uspio u tome jer sam nezakonito razriješen, ali se nadam da će se takvom stanju u NPCG konačno stati na kraj”, zaključuje se u saopštenju, javlja CdM.