U obrazloženju se dodaje da sudske presude na koje se Bemaks pozivao nisu od uticaja na odluku u ovom predmetu.

Komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki odbila je žalbu podgoričke kompanije Bemaks na odluku Ministarstva javnih radova (MJR), kojom je njihova ponuda za adaptaciju stare zgrade Vlade – za potrebe Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) i Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) – isključena iz daljeg postupka. Time je potvrđena odluka da se poslove dodijele konzorcijumu koji predvodi nikšićki Ramel.

Žalba Bemaksa ocijenjena je kao neosnovana.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeta je 7. novembra, dok je Bemaks deset dana kasnije uložio žalbu, tvrdeći da je isključen neopravdano te da je razlog za diskvalifikaciju “čisto formalistički i suprotan načelima ekonomičnosti i konkurentnosti”.

Međutim, u Komisiji smatraju da je iz provjerenog činjeničnog stanja jasno da je Bemaks nepravilno sačinio izjavu privrednog subjekta. U dokumentaciji su naveli da podugovaračima Baursis i Termosistemu ustupaju projektovanje i izvođenje pojedinih elektro i mašinskih radova – iako projektovanje nije dio tendera, jer se nabavka odnosi isključivo na izvođenje radova na osnovu već gotovog projekta, prenosi Dan.

„Kako projektovanje ne predstavlja dio predmeta javne nabavke, izjava privrednog subjekta žalioca sadrži netačne podatke, što je osnov za obavezno isključenje iz postupka“, navodi Komisija, pozivajući se na Zakon o javnim nabavkama.

Radovi vrijedni 1,92 miliona eura

Adaptaciju stare zgrade Vlade, prema odluci naručioca, obaviće firme Ramel, LD gradnja, Stambeno i danilovgradski Timing, po cijeni od 1.928.368 eura bez PDV-a.

Bemaks je ponudio 1.781.788 eura – čak 146.580 eura manje – uz podugovarače Montinspekt, Bauriss i Termosistem.

Uprkos tome, Komisija smatra da se ključni dokument – izjava privrednog subjekta – ne može mijenjati niti dopunjavati nakon isteka roka za predaju ponuda, te da naručilac nije postupio “pretjerano formalistički”, kako Bemaks tvrdi.

Komisija zaključuje da kompanija nije dokazala da ne postoji osnov za njeno isključenje, niti da je njena ponuda, uprkos nižoj cijeni, mogla biti prihvaćena kao najpovoljnija.