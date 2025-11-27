Broj ugovora o djelu u potrošačkim jedinicama koje se finansijaraju iz budžeta države, za deset mjeseci, odnosno od januara do oktobra 2025. godine, smanjen je za 14, 58 odsto.

Izvor: Kurir/ Pink tv/ Screenshot

To pokazuje drugi Izvještaj Komisije za analizu i praćenje ugovora o djelu i ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, kojom rukovodi glavni savjetnik predsjednika Vlade Branko Krvavac, prenose Vijesti.

Kako saznaje Televizija Vijesti, Vlada će na današnjoj sjednici razmatrati Izvještaj Komisije za period od usvajanja Prvog izvještaja o radu, odnosno od juna do oktobra 2025. godine, u kome je održano 12 sjednica i razmotreno 185 zahtjeva budžetskih korisnika.

Na osnovu dostavljenih podataka od strane potrošačkih jedinica koje se finansiraju iz budžeta države, a shodno utvrđenim kriterijumima, u decembru 2024. godine, broj ugovora o djelu bio je 1885, dok je u oktobru 2025. godine, važećih ugovora bilo 1610, što je za 275 manje, odnosno za 14,58 odsto, pišu Vijesti.

Broj ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova je sa 63 smanjen na 18, odnosno za 71,42 odsto.