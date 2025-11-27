Broj ugovora o djelu u potrošačkim jedinicama koje se finansijaraju iz budžeta države, za deset mjeseci, odnosno od januara do oktobra 2025. godine, smanjen je za 14, 58 odsto.
To pokazuje drugi Izvještaj Komisije za analizu i praćenje ugovora o djelu i ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, kojom rukovodi glavni savjetnik predsjednika Vlade Branko Krvavac, prenose Vijesti.
Kako saznaje Televizija Vijesti, Vlada će na današnjoj sjednici razmatrati Izvještaj Komisije za period od usvajanja Prvog izvještaja o radu, odnosno od juna do oktobra 2025. godine, u kome je održano 12 sjednica i razmotreno 185 zahtjeva budžetskih korisnika.
Na osnovu dostavljenih podataka od strane potrošačkih jedinica koje se finansiraju iz budžeta države, a shodno utvrđenim kriterijumima, u decembru 2024. godine, broj ugovora o djelu bio je 1885, dok je u oktobru 2025. godine, važećih ugovora bilo 1610, što je za 275 manje, odnosno za 14,58 odsto, pišu Vijesti.
Broj ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova je sa 63 smanjen na 18, odnosno za 71,42 odsto.