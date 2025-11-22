Dodaju da nastavljaju da preduzimaju sve potrebne mjere radi utvrđivanja svih relevantnih okolnosti i zaštite javnog zdravlja.
Kako prenosi portal Vijesti, zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravlja Crne Gore, u saradnji sa Inspekcijom rada, Inspekcijom zaštite na radu i Poreskom inspekcijom, sprovela je zajednički inspekcijski nadzor u privatnoj zdravstvenoj ustanovi – Ambulanta pedijatrije „Unimedica“ u Ulcinju, usled ispitivanja okolnosti tragične smrti djeteta uzrasta devet godina.
"Tokom nadzora utvrđen je veći broj nepravilnosti u radu ove ustanove, iz nadležnosti svih uključenih inspekcija. Na osnovu nalaza, zdravstvenoj ustanovi izrečene su zakonom propisane kazne, a njen rad je zabranjen", navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja.
Dodaju da nastavljaju da preduzimaju sve potrebne mjere radi utvrđivanja svih relevantnih okolnosti i zaštite javnog zdravlja.
"Javnost će biti blagovremeno informisana o svim daljim koracima i rezultatima postupka!", saopšteno je.