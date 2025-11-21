Njemačka turistička organizacija danas je u Crown Plazi predstavila bogatu i raznovrsnu ponudu ove destinacije našem tržištu.
Kako se adventska sezona približava, očekuje se da će mnogi zaljubljenici putovanja iz Crne Gore odabrati upravo neki od njemačkih gradova kao savršeno mjesto za novogodišnje putovanje i zimske čarolije.
Njemačka kao turistička destinacija je na prvom mjestu kada su u pitanju turisti iz Evrope, naročito iz Austrije, Danske, Holandije, Hrvatske, Poljske, Turske, Švajcaske i Češke.
Mi smo prisustvovali prezentaciji i druženju koje je organizovala Njemačka turistička organizacija, te iskoristili priliku da se iz prve ruke upoznamo sa najnovijim atrakcijama, sadržajima i preporukama za putovanja.
