Njemačka turistička organizacija danas je u Crown Plazi predstavila bogatu i raznovrsnu ponudu ove destinacije našem tržištu.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Kako se adventska sezona približava, očekuje se da će mnogi zaljubljenici putovanja iz Crne Gore odabrati upravo neki od njemačkih gradova kao savršeno mjesto za novogodišnje putovanje i zimske čarolije.

Njemačka kao turistička destinacija je na prvom mjestu kada su u pitanju turisti iz Evrope, naročito iz Austrije, Danske, Holandije, Hrvatske, Poljske, Turske, Švajcaske i Češke.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Mi smo prisustvovali prezentaciji i druženju koje je organizovala Njemačka turistička organizacija, te iskoristili priliku da se iz prve ruke upoznamo sa najnovijim atrakcijama, sadržajima i preporukama za putovanja.



POGLEDAJTE VIDEO: